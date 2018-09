Stainzer Derby geht an die Heimmannschaft!

17.09.2018, 09:18 Uhr

Derbytime im Grenzlandcup! Nach dem Wechsel von beiden Mannschaften vom Süd-Weststeirercup in den Grenzlandcup kam es zum wiederholten Male zum Stainzer Derby.Das Heimteam übernahm in Halbzeit eins das Kommando und ging auch völlig verdient mit einer 3:0 Halbzeitführung in die Pause. Das 1:0 erzielte der nach Sperre zurückgekehrtenach Pass von Nöstel. Das 2:0 in Minute 25 erzieltenach Pass von Thomann. Ein schnell ausgeführter Freistoß von Fabian brachtein die perfekte Schussposition und der Stürmer erzielt mit seinem vierten Saisontreffer das 3:0. Mit dem beruhigenden Vorsprung ließ der HV TDP die Zügel etwas streichen, und nahm das Spiel etwas auf die leichte Schulter. So kamen die Gäste immer besser ins Spiel und erzielten in Minute 65 durchauch den Anschlusstreffer. Ein fragwürdiger Freistoßpfiff kurz vor dem Ende des Spiels sorgte für das 3:2, denn der Stainztaler Spielerverwertete diesen Freistoß direkt per Innenstange. Das Heimteam brachte den knappen Vorsprung dann aber über die Zeit und gewann somit das zweite Spiel in Serie. Nach dem Spiel ging es für die Mannschaft in „Die Mühle – ein Schmuckstück“, wo der HV TDP Stainz mit einem eigenen Getränkestand für Partystimmung sorgte.

Vorschau:

Damit geht der HV TDP Stainz mit einem guten Gefühl in die nächsten Aufgaben, die auf alle Fälle nicht leichter werden. Bedanken möchte sich das Heimteam auch noch bei der Firma, die den Matchball des Spiels gesponsert haben. Nächste Woche geht es zum schweren Auswärtsspiel nach Gralla, dem Vizemeister aus dem Vorjahr.