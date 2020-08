Geistige und kulinarische Genüsse im "Grambacher"

Sehen lassen kann sich das Programm, welches “Das Grambacher“ für seine zahlreichen Gäste für den Monat August kreiert hat. Neben der Steak-Night am Samstag sowie dem sonntägigen Brunch darf man sich diesen Freitag auf einen Degustationsabend unter dem Motto „Steiermark im Glas, Italien am Teller“ freuen, es folgen eine Cocktail-Night (21.8.) sowie eine BBQ-Night (28.8.). Höhepunkt: Der Auftritt des heimischen Kabarettisten Gregor Seberg am 19. August. Seberg lässt wissen: “Ich finde die Aktion, dass Künstler in Gaststätten auftreten, aus zwei Gründen super: Wir können spielen, Sie können lachen, und gemeinsam können wir was trinken.“ Mehr Informationen: dasgrambacher.at/events