Schon gewusst, dass es in Semriach eine besondere Heilquelle gibt?



Nur wenige Schritte unter der Kapelle mit einer barocken Statue, die den Heiligen Ulrich zeigt, befindet sich am Windhofkogel in Semriach Wasser, das in einen Baumstamm sprudelt. Die Wallfahrtskapelle an sich wurde zwischen 1710 und 1723 von Bauern errichtet, so sagt es die Legende. Das ausgerechnet hier gebaut wurde, ist kein Zufall. Denn überall, wo Kirchen oder Kapellen gegründet wurden und auf den Heiligen Ulrich zurückzuführen sind, gibt es Wasser.

Wasser ist Leben



"Schütze die Quelle zum hl. Ulrich, denn Wasser ist Leben", steht auch in einen Holztrug eingeschnitzt. Schon die Römer sollen an dieser Stelle Wasser für die Versorgung von Truppen geholt haben. So unscheinbar der Ulrichsbrunnen auch wirken mag, so gefragt ist er bei Touristen. Denn aus allen Teilen des Landes reisen und reisten anno dazumal Menschen an, um vom Wasser zu trinken und gesund zu werden. Die Heilquelle soll sogar viele unterschiedliche Leiden lindern. Man erzählt sich, dass das Trinken des Wassers aus dieser Quelle ein ganzes Jahr vor Krankheiten schützen soll. Kein Wunder, denn der heilige Ulrich wird unter anderem bei Schwäche, Fieber oder schwerer Geburt gerufen.