Top-Präsentation der PTS Gratkorn

Bei einem Tag der offenen Tür ließ die Polytechnische Schule Gratkorn in ihr Bildungsprogramm blicken. „Was uns von anderen Schulen unterscheidet, ist die ganzjährige Betriebspraxis“, sagt PTS-Dir. Walter Krammer. Weil die 14jährigen noch nicht so genau wissen, wohin die berufliche Reise geht, finden im Schuljahr 33 Schnuppertage statt. Die Auswahl an Berufen und Betrieben ist groß, sind doch 80 Unternehmen in der Region Kooperationspartner der PTS. In der Schule erfolgt die Grundbildung für technische und wirtschaftliche Lehrberufe. Bei einem Rundgang konnten sich interessierte NMS-Schüler in den Bereichen Metall, Holz und Informatik Schlüsselanhänger, Zirbenherzen und Buttons anfertigen und erfuhren im Bereich Elektro, wie ein Messgerät für Stromspannungen funktioniert. Ihre Gastfreundschaft bewiesen die PTS-Schüler mit einer bühnenreifen Hip-Hop-Tanzvorführung zur Begrüßung und der Einladung zu Frankfurter-Würstel, die in einem Experiment mit 230 Volt in 20 Sekunden genussfertig waren.