Am 28. August wird die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga Mitte wieder angepfiffen. Zum Unterschied zu Regionalligaklub Kalsdorf haben unsere OL-Vereine heuer ja noch gar kein Pflichtspiel in den Beinen. Ein Start bei Null steht also bevor. Auch deshalb, weil es bei den drei GU-Süd-Klubs Pachern, Gössendorf und Tobelbad jede Menge neue Gesichter gibt.

Der SV SMB Pachern unter Trainer Gerald Ulmer hat sich etwa mit Dominik Pirklbauer von DSV Leoben, Philipp Kasch (Lannach) und Heimkehrer Orkan Saro aus Gössendorf verstärkt. Im Tor wird Alex Tiesenhausen stehen. Der Routinier kam aus Gratkorn und soll Mario Rinnofner ersetzen, der seine Karriere nach fünf Jahren bei Pachern beendet hat. “Mario wird uns aber als Tormanntrainer erhalten bleiben. Und als eiserne Reserve“, schmunzelt Coach Ulmer, der den Fans des SV Pachern in der kommenden Saison attraktiven Fußball bieten will.

Beim SV Gössendorf wird 2020/21 die eigene Jugend dominieren. Sektionsleiter Max Pacher: “Wir haben acht junge, einheimische Spieler in der Mannschaft.“ Daneben kann Trainer Hakan Karhaman einige Heimkehrer begrüßen. Wieder da sind Dominic Degen und Manuel Köhler aus Heiligenkreuz, Sandro Wolf kam von Ilztal zurück. Erster Test daheim: am 15. August um 10.30 Uhr gegen GAK II.

Auch beim SV Räder Nais Tobelbad blieb kein Stein auf dem anderen. Coach Heinz Thonhofer hat mehr als ein halbes Dutzend Neue in seinen Reihen, darunter das slowenische Talent Anel Lelic oder Florian Marku. Präsident Bernhard Nais: “Unser Team hat so viel Qualität, dass wir mit dem Abstieg sicher nichts zu tun haben werden, wir peilen einen Platz im Mittelfeld an.“^mac