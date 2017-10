AT

Bürger- und Bürgerinnen- Informationsveranstaltung zur geplanten thermischen Abfallverwertungsanlage (Müllverbrennungs-Großanlage) der Energie Wollsdorf GmbH. am Standort der Lederfabrik Wollsdorf



Wann? am Sonntag, 8.10.2017 um 18:00 Uhr

Wo? in der Stocksporthalle Wollsdorf

Wer? alle Bewohner und Bewohnerinnen des Bezirkes Weiz



Es geht um die Verbrennung von 24.000 Tonnen Abfallbrennstoffen (Klärschlämme, Restmüll, Sondermüll, Schwermetalle) pro Jahr.



Als Luftnachbarn sind wir alle betroffen.