... und eine Prise Herzensangelegenheit

26.04.2017, 05:00 Uhr

Die Frauenbewegung Gratwein-Straßengel hat ein Kochbuch geschrieben, das mehr als Rezepte beinhaltet.

Spätestens wenn der Geruch von warmem Apfelkuchen oder von deftigem Rinderragout alle an den Esstisch lockt, ist man wirklich zuhause angekommen. "Kochen und Essen sind ein Stück Heimat", sagt Johanna Schaupp. Zusammen mit ihrem 25-köpfigen Autorinnenteam von der Frauenbewegung Gratwein-Straßengel und den Wirten des historischen Gasthauses 'Zum Göller' hat die gelernte Köchin ein mit alter Familientradition gespicktes Kochbuch, gegliedert nach den Jahreszeiten, geschrieben.

Benefiz-Kochbuch

Heimische Landwirte

Das Kochbuch mit dem Titel 'Lieblingsrezepte' ist aber weit mehr als eine Vorlage: Neben hilfreichen Küchentipps sowie der Vermittlung alten Wissens rund um Lebensmittel-, Kräuter- und Brauchtumskunde geht der gesamte Erlös des Verkaufs an den Hilfsfonds 'Hilfe im eigenen Land – Katastrophenhilfe Österreich' und damit an in Not geratene Familien und Kinder in der Gemeinde. "Ich wurde schon oft gefragt, ob ich nicht ein Kochbuch veröffentlichen möchte. Nun haben wir von der Frauenbewegung aus dieser Sache eine Charity-Angelegenheit gemacht", verrät Schaupp. "Uns war es wichtig, für Familien, die von Schicksalsschlägen betroffen sind, etwas Gutes zu tun."Auf den 120 Seiten machen die Damen der Frauenbewegung zudem auf die Bedeutung der heimischen Unternehmer und Landwirte aufmerksam. Eier, Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Mehl und Co. sind in der Region erhältlich. "Wir müssen wieder mehr auf unsere Bauern schauen. Und darauf, woher die Lebensmittel kommen", sagt Schaupp. "Zu einer ländlichen Region gehört der Landwirt. Und nur er kann uns versorgen. Der Kauf von Produkten aus der Region sichert die Bedeutung des Ortes."Das Benefiz-Kochbuch 'Lieblingsrezepte' ist bei der Raiba Hitzendorf und Rein, bei Blumen Wieser und im Genussladen im Ortsteil Judendorf erhältlich.