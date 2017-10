10.10.2017, 00:00 Uhr

Kalsdorf: Naturfreunde starten Selbstverteidigungskurs

Die Naturfreunde Kalsdorf halten gemeinsam mit einem zertifizierten Trainer Selbstverteidigungskurs für alle Altersgruppen ab. Veranstaltungsort ist das Klublokal der Naturfreunde. Am 14.Oktober startet für Kinder von sieben bis zwölf ein Kurs, in dem der Aufbau von Selbstbewusstsein und Stärke im Vordergrund steht. Ebenso wird ein Selbstverteidigungskurs für Jugendliche (Dauer: 4 Std.) sowie ein eigener Kurs für Erwachsene (Dauer: 6 Std.) angeboten, in dem Verhaltensregeln in Gefahrensituationen erarbeitet und auch Schlag- und Tritttechniken erlernt werden. Infos bei Elfi Hafenscherer: 0664/41 42 803. Edith Ertl

