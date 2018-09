16.09.2018, 00:00 Uhr

Am 31. Oktober 2018 gastiert der ehemalige ORF-Auslandskorrespondent und vielfache Buch-Autor Raimund Löw in der Kulturhalle Hart bei Graz. Im Gespräch mit Wolfram Pirchner wird es auch um politische Zusammenhänge gehen. Los geht es um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Karten in der Bibliothek Hart bei Graz oder unter 0664/8963775.