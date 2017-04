Mölkkynators feiern Premiere

24.04.2017, 16:30 Uhr

Sonntag Meisterschaften des finnischen Trendsports in Gössendorf.

Zwölf Spielhölzer, ein Wurfholz, einfache Regeln, und ganz wichtig: Wirklich jedermann kann mitspielen – das ist Mölkky, der Trendsport aus Finnland, der dank einiger Gössendorfer nun auch bei uns Einzug gefunden hat. Dass mit den „Mölkkynators“ in Gössendorf der erste Klub im Land gegründet worden ist, darüber hat die WOCHE bereits exklusiv berichtet. An die 20 Mitglieder treffen sich regelmäßig am örtlichen Sportplatz, um ihrem neuen Hobby ausgiebig zu frönen.Nun wagen sich die Mölkkynators daran, die „1. Steirische Mölkky-Teammeisterschaft – Styrian Open“ zu veranstalten. Die Premiere steigt diesen Sonntag am Sportplatz Gössendorf, los geht es um 10 Uhr. An die 40 Teams haben bereits genannt, Restplätze sind zu haben (Info: 0664/344 2965).Freilich helfen die Mölkkynators zusammen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Sogar die Pokale wurden eigenhändig gefertigt. Und das so kunstvoll, dass sogar aus den USA Anfragen eingegangen sind. Alle Welt will die Trophäen haben …