Sie umrahmt unser Gesicht, ist oft dick oder dünn und das Styling von ihr derzeit ganz stark im Trend: Die Rede ist von der Augenbraue. Wie man die eigene Braue stylen kann und welche anderen Beauty-Trends es derzeit gibt, verrät Expertin Martina Silly-Gaube.

STEIERMARK. Alles dreht sich derzeit um die Augenbraue - zumindest dann, wenn man einen Blick auf die aktuellen Trends in der Kosmetik-Branche wirft. "Man kann ganz stark sehen, dass der Fokus - gerade bei der jungen Generation ganz stark auf der Augenbraue liegt. Seit Beginn des letzten Jahres ist das Augenbrauen-Styling ist wichtiger denn je", bestätigt Martina Silly-Gaube. Seit mehr als 30 Jahren bildet das Unternehmen Gaube-Kosmetik mit der Zentrale in Graz im Bereich Kosmetik aus und betreibt auch einen Kosmetik-Salon.

Braue ist nicht nicht gleich Braue

Besonders beliebt ist laut Silly-Gaube derzeit die sogenannte Henna Braue: "Hier wird die Braue wunderbar ausgearbeitet und es wird die Haut mitgefärbt - dadurch schaut alles imposanter aus." Um der Braue mehr Volumen zu verleihen, werden die Härchen im sogenannten Brow-Lifting dann einzeln aufgestellt, wie die Expertin erklärt: "Umgangssprachlich kann man sagen, dass die Braue dann so ausschaut, als wäre sie in die Steckdose gekommen. Das Härchen wird im Rahmen der Behandlung in die Wunschrichtung gebürstet, und dort bleibt es dann stehen." Der Look der Henna-Braue hält bis zu mehreren Wochen. Von Selbstversuchen daheim, rät die Expertin ab.

Bevor die Microblading-Technik bei der Augenbraue zum Einsatz kommt, wird diese ausgemessen und aufgezeichnet.

Will man einen bestimmten Augenbrauen-Look über einen längeren Zeitraum hinweg oder leidet unter sehr dünnen oder hellen Augenbrauen, gibt es die Möglichkeit des sogenannten Microblading. "Das ist wie ein kleines Mikrorasiermesser, wo man jedes Härchen manuell einritzt. Und dadurch, dass man ja jede Bewegung sozusagen selbst macht, ist auch die Haltbarkeit unterschiedlich." Wie lange der Style hält, hängt auch ganz stark mit dem eigenen Hauttyp zusammen - so funktioniert Microblading etwa bei fettiger Haut tendenziell schlechter. Eine noch längere Haltbarkeit verspricht das sogenannte Permanent Make-Up: "Hier werden die Nadelstiche obligatorisch von der Maschine erledigt, dadurch ist es konstanter vom Needling her und dadurch hat es eine längere Haltbarkeit." Besonders beliebt und für alle Hauttypen geeignet ist hier die sogenannte Powder-Braue.

Wimpernverlängerung seit langem in Mode

Nach wie vor im Trend ist auch die Wimpernverlängerung. Während man sich vor 20 Jahren noch ein Büschel voll mit Wimpern auf das Lied knöpfen musste, gibt es heutzutage schon unzählig verschiedene Varianten, um mehr Volumen in die Wimpern zu bringen. Gearbeitet wird dabei mit Kunstwimpern und Seidenwimpern. "Das sind ganz feine Fäden, die seidig überzogen sind und diese werden Härchen für Härchen zu den bestehenden Wimpern hinzugesetzt. Ein durchschnittliches Set hat ungefähr 120 Seidenwimpern", erklärt Silly-Gaube. Auch hier gibt es verschiedenen Ausführungen, so können sich die Wimpern etwa in ihrer Beschaffenheit unterscheiden. Im Schnitt hat eine Kunstwimper einen Durchmesser von 0.15 Millimeter. Eine Vorgehensweise, bei der mit einem Durchmesser von 0.03 Millimeter besonders leichte Wimpern zum Einsatz kommen, ist die sogenannte Russian-Technik.

Hier ist Millimeterarbeit gefragt, denn bei einer Wimpernverlängerung werden die Kunstwimpern einzeln zu den bestehenden Wimpern hinzugefügt.

Eine lange Tradition bei Gaube Kosmetik hat auch das sogenannte Wimpern-Lifting. Früher noch "Wimpern-Dauerwelle" genannt. "Da ist ein Wickler genommen worden und man hat wortwörtlich die Wimpern aufgerollt", schildert die Expertin. Inzwischen wird zwar eine modernere Technik angewandt, der Effekt bleibt aber der selbe: Eine Wimper bleibt für ihre Lebensdauer lang gewellt - diese dauert je nach Wachstumszyklus sechs bis acht Wochen an.

"Freckles" als neuer Trend

Ganz neu in der Branche beobachtet werde laut Silly-Gaube der Trend zu "freckles", also Sommersprossen - beliebt vor allem bei der jüngeren Generation. "Das heißt man kann sozusagen Sommersprossen pigmentieren. Und das haben wir heuer erstmals präsentiert und wenn es sich gut entwickeln werden wir das im Herbst bzw. nächstes Jahr im Frühjahr auch als Ausbildungskonzept anbieten." Und auch in den nächsten Jahren werde sich weiterhin viel in der Kosmetik-Branche tun, ist sich die Beauty-Expertin Martina Silly-Gaube sicher.



