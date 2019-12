Das WOCHE Bauernsilvester am Mariahilferplatz - ein Highlight in der Grazer City!

Beim WOCHE Bauernsilvester 2019 ließen die Grazer im beheizten Festzelt am Mariahilferplatz wieder die Brezn abgehen . Es wurde gesungen, geschunkelt und ordentlich gefeiert. Auch heuer war das WOCHE Bauernsilvester wieder ein absolutes Highlight, bevor das Jahr am heutigen Tag mit dem WOCHE Silvesterlauf und der legendären Silvesterparty am Mariahilferplatz zu Ende geht. Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr!