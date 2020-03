Es ist eine beeindruckende Karriere: Seit knapp zwei Jahren leitet der gebürtige Wiener Max Hollein das größte Museum der USA – und heuer gibt es noch dazu etwas ganz Besonderes zu feiern: Das 1870 gegründete Haus an der Fifth Avenue feiert seinen 150. Geburtstag.

Steirer zu Besuch im "Met"

Den guten Kontakten der Führungsspitze des Universal Museum Joanneum (UMJ), Wolfgang Muchitsch und Alexia Getzinger, war es zu verdanken, dass eine steirische Kultur- und Mediendelegation (unter der Leitung von LR Christopher Drexler) von einem der bedeutendsten Kulturmanager der Welt persönlich empfangen wurde.

1 Million pro Jahr für Blumenschmuck

Und Hollein gab einen kurzen Einblick, welche Dimensionen diese kulturhistorisch einzigartige Sammlung aufzuweisen hat: 6 Millionen Besucher drängen sich Jahr für Jahr durch die Drehkreuze, rund 320 Millionen Dollar beträgt sein jährliches operatives Budget. Gespeist wird es vor allem aus den Zinsen von diversen Stiftungen, deren Gesamtwert sich auf 3,6 Milliarden Dollar beläuft. Anekdote am Rande: Einige dieser Stiftungen sind zweckgewidmet. So ist Hollein etwa verpflichtet per anno 1 Million Euro für Blumenschmuck in der "Grand Hall" auszugeben. Jene Stiftung, die anfangs des 20. Jahrhunderts den Ankauf von Schreibmaschinen geschaffen wurde, konnte nach jahrelangem Kampf auf den Ankauf von Computern umgewidmet werden. Die nächsten zehn Jahre werden für Hollein übrigens ganz besonders herausfordernd: Mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro wird das Metropolitan Museum in Teilen generalsaniert.