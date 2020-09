Bücherwürmer und Lesefreunde aufgepasst: Die Grazer Stadtbibliothek hat ihr Bücherlager geräumt und bietet von anspruchsvoller Literatur über Krimis, Gesellschaftsromane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher bis hin zu englischen Bücher, DVDs und CDs zahlreiche kleine "Schätze" zu einem billigen Preis an. Zudem wurden heuer auch zahlreiche Spendenbücher gesammelt, die noch günstiger erworben werden können. Noch bis diesen Freitag, dem 4.9. jeweils in der Zeit zwischen 10 bis 17 Uhr im Foyer der Volksschule/NMS St. Andrä können die Grazer vorbeischauen. Jeden Tag wird laufend nachbestückt, also lohnt es sich auch doppelt vorbeizuschauen.