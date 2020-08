Im Rahmen unserer Kampagne "Steiermark, da bin ich gern" möchten wir über den Sommer hinweg die schönsten Ecken unserer Steiermark aufzeigen. Passend dazu verlosen wir ab sofort exklusive Steirertickets!

Von der Weinstraße, über den Schöckl bis hin zum grünen See – in der Steiermark gibt es einzigartige Plätze zu erkunden. Das heurige Jahr bietet sich dazu an, die schönsten Routen und Destinationen im eigenen Bundesland (wieder) zu entdecken. Und dabei möchten wir euch unterstützen!

Steiermark neu entdecken

Ab sofort verlosen wir regelmäßig ein exklusives Steirerticket für unsere Leserinnen und Leser. Dahinter verbergen sich Abenteuer, Blicke hinter die Kulissen und einzigartige Führungen quer durch das grüne Herz Österreichs. Die WOCHE Steirertickets sollen aufzeigen, wie vielfältig die Steiermark doch ist und gleichzeitig Lust auf eine Entdeckungsreise vor der eigenen Haustüre machen!

Das vierte Steirerticket

Rund 25 Kilometer nördlich von Graz liegt Österreichs größte aktive Wasserhöhle. Die Besucher der Lurgrotte Semriach erwartet vor Ort eine wunderschöne Höhlenwelt voller Sinterbildungen, Tropfsteinen, gewaltigen Felsendomen und unterirdischen Felsschluchten. Wie alt die ältesten Gebilde der Lurgrotte sind, ist unbekannt. Fest steht jedoch, dass vor über 30.000 Jahren in der Lurgrotte bereits die Phase der besonderen Tropfsteinbildung gab.

Unser Steirerticket beinhaltet eine unvergessliche Abenteuertour durch die Lurgrotte. Die Dauer des Ausflugs beträgt circa vier Stunden und führt die Gewinner an ganz besondere Plätze. Helm, Stirnlampe, Overall sowie eine kleine Höhlenjause werden vom Team der Lurgrotte Semriach zur Verfügung gestellt.

Weitere Daten zur Abenteuertour:

Dauer ca. 4 Stunden

Länge 2,5 km

Kleine Kriechstrecke

Höhenunterschied 160 m

Sichere dir die exklusive Tour

Du möchtest mit Begleitung im Winter 2020 an der Abenteuertour durch die Lurgrotte teilnehmen? Dann verrate uns in einem Satz, warum wir gerade dich für das vierte Steirerticket auswählen sollten.

Die Voraussetzung für die Teilnahme an der Führung ist eine gute körperliche Verfassung sowie ein Mindestalter von 16 Jahren. Mit der Teilnahme bestätigst du, dass du diese Anforderungen erfüllst.

Verrate uns in einem Satz, warum gerade du an der Abenteuertour teilnehmen willst