Gösting: Radspielplatz an der Mur gefordert

Das Rad ist auch in Graz auf dem Vormarsch: Davon zeugen nicht zuletzt jene Millionenbeträge, die künftig in den Ausbau des Radnetzes investiert werden sollen. Der Drahtesel ist aber längst nicht mehr nur ein Verkehrsmittel für den Weg in die Arbeit: Mittlerweile wird auch in der Freizeit viel geradelt. Genau aus diesem Grund wünscht sich die zweite Göstinger Bezirksvorsteherin Andrea Hriberschek einen Radspielplatz an der Mur. "Dieser soll auf Höhe SSI Schäfer/Augasse errichtet werden, damit dort auch Radkurse abgehalten werden können. Corona hat gezeigt, wie wichtig Freizeitmöglichkeiten sind."