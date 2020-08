Heute startete der 14.Internationale Töpfermarkt am Karmeliterplatz. Strahlender Sonnenschein begleitete die KeramikerInnen durch diesen ersten Tag des dreitägigen Marktes, der am Samstag und Sonntag noch jeweils von 10-18h besucht werden kann.

Gerade in dieser schwierigen Zeit freuen sich alle, dass auch heuer die Claydays stattfinden können. Die BesucherInnen konnten aus einer Vielfalt an Keramik wählen (und taten es auch...). Die Stände waren - oft mit Blumen - liebevoll gestaltet und boten von Geschirr in allen nur denkbaren Farben und Formen über Dekorationsartikel, Dinge für die Küche, Schmuck, Schalen, Brunnen, Tierfiguren, Gartenartikel u.a.m. eine unglaubliche Vielfalt dessen, was die Welt der Keramik zu bieten hat.

Kommen Sie doch einfach selbst vorbei ;-) Sie werden es nicht bereuen!