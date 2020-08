Im Rahmen der "Summer City Sale"-Aktion, die am 7. und 8. August in Graz läuft, hat sich die WOCHE in Kooperation mit der After-Work-Lounge Viertel 4 im Joanneumsviertel etwas Besonders einfallen lassen: So gibt es an beiden Tagen den "Pink Drink" um ein Viertel günstiger, wenn Besucher das Codewort "WOCHE" nennen.