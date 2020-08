Murinsel: Vitamine für die Gesellschaft

Auf eine musikalische und visuelle Reise zurück in die Hippie-Ära nimmt "Vitamins Of Society" die Grazer Besucher am 27. und 28. August um 19.30 Uhr im Rahmen der Veranstaltung „Die Grüne Insel“ auf der Murinsel mit. Mit Musik vom Jazzpianisten Roli Wesp, Texten des steirischen Dramatikers J. Schrettle, einem Ensemble angeführt von Isabella Knöll und Harry Lampl sowie inszeniert von Vitamins-Gründer und Performer Jimi Lend, soll von den 60er-Jahren ausgehend eine Verbindung in die Gegenwart der Umwelt- und Friedensbewegung gesucht werden. Kartenreservierung unter 0664/99 614 100, Preis: 19 Euro.