Optik Neuroth setzt auf neuen "Concept-Store" in Graz

Neuer Concept-Store am Eisernen Tor zum "Erleben mit allen Sinnen"



Optik Neuroth hat seinen Standort am Eisernen Tor in der Grazer Innenstadt erweitert und auf neue Beine gestellt. Im neuen Concept-Store "Senses by Neuroth" werden ab sofort auch moderne Produkte aus dem Tech- und Musikbereich angeboten.

Zeichen für Innenstadt-Handel



"Wir wollen die Welten des Sehens und Hörens stärker miteinander vereinen und damit ein neues und interaktiveres Einkaufserlebnis schaffen. Neben unserem bewährten Brillensortiment bieten wir nun in einem neu geschaffenen Raum innerhalb unseres Optik-Stores auch anderen Marken den Platz, um ihre innovativen Produkte, die etwas mit Hören zu tun haben, zu präsentieren", so Christoph Schnalzer, Leiter von "Optik und Senses" bei Neuroth. Der zur Öffnung bereitstehende Standort, für den zusätzliche Hygiene-Maßnahmen getroffen wurden, soll vor allem für die Zeit nach Corona ein Zeichen für den innerstädtischen Handel sein. Das innovative Konzept, begleitet von Visualisierungen und einer Klangkulisse, soll das Eintauchen in eine besondere Erlebniswelt ermöglichen. Die Schwerpunktthemen der Produktpalette wechseln regelmäßig, für den Anfang wurde "Gaming" auserkoren. "Unser Ziel ist es, in Zukunft eine emotionale und beruhigende Erlebniswelt für alle Sinne zu schaffen", so Schnalzer, der allerdings abschließend betont: "Optik Neuroth bleibt Optik Neuroth." So wird man im Brillenbereich weiterhin auf Designermarken, Regionalität und aktuelle Trends setzen.