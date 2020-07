Personalsuche: Flexible Arbeitszeiten und breites Bewerben

Expertin Sylvia Müller-Trenk mit praktischen Ratschlägen für Unternehmen auf Personalsuche.



Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche unseres Lebens beeinflusst, auch der Arbeitsmarkt bildet hierbei keine Ausnahme. Trotz gestiegener Arbeitslosenzahlen gestaltet sich die Personalsuche für heimische Unternehmen besonders herausfordernd. Sylvia Müller-Trenk, Geschäftsführerin der "Catro" Personalberatung, über die Personalsuche und wie Unternehmen aktuell agieren sollten.

Noch stärker bewerben



"Ich glaube, dass durch das Homeoffice und die Kurzarbeit viele Bewerber aktuell sogar leichter zu erreichen sind. Allerdings stellen wir auch fest, dass die Bewerber gefunden werden wollen und kaum selbst aktiv werden", erklärt Müller-Trenk die aktuell so spezielle Situation in der Personalsuche.

Der schwierigen Ausgangsposition für Unternehmen sei vor allem mit einem noch breiter aufgestellten Bewerbungsangebot entgegenzuwirken. "Die Posten müssen von den Unternehmen ganz klar noch stärker beworben werden. Jede Plattform wie Facebook, LinkedIn oder diverse Jobportale sollte genützt werden", so die Personalberaterin.

Nützliche Tipps



Die Expertin rät zu Hartnäckigkeit und hat drei Tipps, wie Unternehmen aktuell in der Personalsuche agieren sollten: