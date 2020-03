werkraumtheater ist reif für die Insel

Auch heuer wird die Murinsel wieder mit Veranstaltungen der Grazer Kreativ- und Kulturszene bespielt. "Uns ist es als programmverantwortliche Koordinationsstelle immer noch wichtig, den Grazer Künstlern die Möglichkeit zu bieten, sich in einem besonderen Setting zu inszenieren", so Wolfgang Skerget, Leiter der Koordinationsstelle City of Design. Den Auftakt macht das werkraumtheater, das am 6. März um 19 Uhr die "Übüs-Reihe" mit dem Stück "Der Klassenabend" fortführt. Das Publikum erwartet ein Abend zwischen Erzählung, groteskem Spiel und Musik-Einlagen. Tickets: karten@werkraumtheater.at