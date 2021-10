Sie ist neue Koordinatorin der VinziWerke Österreich und hat ihr Büro am 1. September 2021 in Graz Eggenberg bezogen: Amrita Böker. Mit der WOCHE spricht sie anlässlich des heutigen Tages der Obdachlosen über Wohnungslosigkeit, ihr Motto und kleine Freuden im Job.

Amrita Böker tritt in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin, Nora Tödtling-Musenbichler, die nach 17 Jahren bei den VinziWerken jetzt jetzt einen Teil des steirischen Caritas-Direktoriums bildet. Auf völligem Neuland bewegt sich die 30-jährige Böker damit nicht, im Gegenteil: Sie hat bereits in den letzen beiden Jahren als deren Stellvertreterin gearbeitet und auch davor allerhand Erfahrungen im Sozialbereich gesammelt.

Im Interview mit der WOCHE berichtet Amrita Böker über ihre neue Herausforderung als österreichweite Koordinatorin der VinziWerke.

WOCHE: Sie sind ja von Ihrer Heimat Salzburg nach Wien und vor wenigen Jahren berufsbedingt nach Graz gezogen. Was kann Graz als Stadt?

Amrita Böker: Ich liebe diesen südlichen Flair, der zu spüren ist und schätze die Nähe zum Meer. Die Leute sind irrsinnig lieb.

W: Lieber als in Wien?

AB: Anders als in Wien. Es herrscht eine Herzlichkeit hier in der Steiermark, ich finde das total nett.

W: Worauf werden Sie den Fokus legen in Ihrer neuen Rolle als Österreich-Koordinatorin der VinziWerke?

AB: Ganz viel Bewusstseinsbildung. Darauf aufmerksam machen, wer wir sind, was wir tun, für wen wir da sind. Zudem steht gerade im Fokus, allen möglichst gleich viel Energie zu schenken: Auch wenn in einer Stunde zehn Anrufe von fünf verschiedenen Einrichtungen reinkommen. Und vor allem: Sprachrohr sein und da sein für jene, denen sonst niemand zuhört: Menschen am Rande der Gesellschaft, bettelnde, wohnungs- und obdachlose Menschen. Unsere große Aufgabe ist es, denen das Gehör zu geben, ihre Geschichten und Anliegen nach außen zu tragen. Wir wollen allen vermitteln: Sei willkommen, so wie du bist. Das ist etwas, was wir täglich leben. Und da kann ich auf einem tollen Fundament aufbauen, weil da bei den VinziWerken in den letzten 31 Jahren ganz viel aufgebaut wurde.

W: Würden Sie an die neue Stadtregierung einen Apell abgegebn, wie würde der lauten?

AB: Ganz wesentlich für uns ist leistbarer Wohnraum. Das ist der erste Schritt, um Obdachlosigkeit nachhaltig zu beenden. Unsere Projekte VinziDach – Housing First Salzburg und Solido Graz beweisen das.

W: Gibt's ein Motto, nach dem Sie leben oder arbeiten?

AB: "Geht nicht, gibt's nicht" - ist das Motto von Pfarrer Pucher und wir leben danach. Es geht darum, immer nach kreativen Lösungen zu suchen.

W: Sie treffen im Job täglich auf Menschen mit schweren Schicksalsschlägen. Ich nehme an, dass Sie auch spüren, dass Ihr eigenes Tun auch an Grenzen stößt. Wie gehen Sie damit um?

AB: (seufzt.) Es ist das Schöne, wenn einem klar ist, dass es Lösungen gibt und wir helfen können. Und wenn's nur die kleine Hilfe ist, wenn Personen am Ende des Monats kein Geld mehr haben und der Kühlschrank leer ist. Das ist zwar schlimm in dem Moment, aber die Person bekommt von uns dann z.B. einen VinziMarkt-Gutschein, kann einkaufen gehen und hat damit eine Sorge weniger. Und natürlich braucht es auch die notwendige Abgrenzung, das ist klar. Aber es ist irrsinnig schön zu wissen: Das was wir tun, das wirkt, Vinzi wirkt. Das sehe ich jeden Tag.

W: Sie sind jetzt über einen Monat im Amt. Was war in der Zeit ihre bemerkenswerteste Erfahrung?

AB: Im Moment ist das absolut vorherrschendes Thema ist die VinziNacht, unsere Benefizveranstaltung am 16. Oktober, die füllt momentan unseren Alltag ziemlich aus.

Die legendäre VinziNacht ist 2021 zurück. Gefeiert werden 30+1 Jahre VinziWerke.

VinziNacht 2021

Termin: Samstag, 16. Oktober ab 19.30 Uhr im Orpheum Graz

30+1 Jahre VinziWerke werden gefeiert mit Künstlern: Josef Hader, Pippa, Gewürztraminer, Greimeister Flammer Rojer, Michael Großschädl, Gesangskapelle Hermann, Moderation: Pia Hierzegger#%Reinerlös: kommt 40 Einrichtungen und Projekten der VinziWerke zugute.

Tickets: Ö-Ticket

Nähere Infos: www.vinzi.at

