Zweitälteste Apotheke der Stadt ist umgezogen

Als "Hofapotheke" wurde sie bereits im Jahr 1564 gegründet, danach war sie den Grazern viele Jahrhunderte lang als "Apotheke zum goldenen Hirschen" in der Sporgasse bekannt, ehe sie seit 2006 als "Schloßberg Apotheke" die Kunden in der Hofgasse begrüßt hat: Nun ist die zweitälteste Apotheke der Stadt erneut umgezogen. Nach der Übernahme durch den neuen Konzessionär Wolfgang Brandner ist sie unter dem neuen Namen "Stadt Apotheke Graz" nun am Hauptplatz 15, also mitten im Zentrum, angesiedelt.

Am neuen Standort wurde eine beinahe voll digitale Apotheke eingerichtet.

Foto: KK

hochgeladen von Christoph Hofer

Digitale Apotheke am Hauptplatz

Der Umzug sei laut Brandner notwendig geworden, da ein wirtschaftliches Überleben am alten Standort nicht mehr möglich war. "Die Entscheidung war, die zweitälteste Apotheke der Stadt für immer zu schließen oder es noch einmal woanders zu probieren", sagt Brandner. Gesagt, getan: Am Hauptplatz haben er und sein Team nun eine beinahe vollständig digitale Apotheke errichtet. So wird die Ware nicht mehr in Regale geschlichtet, sondern auf insgesamt 14 Regalmonitoren präsentiert. Die Verkaufsware liegt dagegen perfekt temperiert in einem automatischen Lagersystem direkt über dem Verkaufsraum.

Brandner setzt nun auf ein wesentlich größeres Sortiment und auf eine schnellere Verfügbarkeit der Arzneimittel mit stündlichen Lieferungen. Dazu gibt es auch Abholfächer für nicht lagernde Ware. Wichtig ist ihm vor allem, dass sich die bestens ausgebildeten Mitarbeiter Zeit für die Beratung nehmen.