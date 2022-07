Durchgeführt wurden die Drachenbootrennen vom Kanu Klub Graz, mit der Unterstützung vom Lions Club Graz Schlossberg.

Die Rennstrecke war bei beiden Drachenbootrennen von der Berta-von-Suttner-Brücke bis zum Augarten.

Der Lions Drachenboot Business-Cup hat am Samstag dem 2. Juli 2022, von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr stattgefunden. Der Lions Drachenboot Universitäts-Cup wurde auch am Samstag, von 14:00 bis 17:00 Uhr ausgetragen. Die Siegerehrung war um 17:30 in im Augarten.