99ers starten Eishockey-Saison "auf dünnem Eis"

Corona-Maßnahmen und ein von Budgeteinschränkungen gezeichneter Kader bestimmen die Offseason der Graz 99ers. Trainingsstart ist am 25. August, vier Neuzugänge wurden bereits vermeldet.

Das lange warten hat ein Ende, bald wird wieder Eishockey gespielt. Nach dem vorzeitigen Abbruch der Saison 2019/20 aufgrund der Corona-Pandemie starten die Graz 99ers wieder durch: Am 25. August erfolgt der Trainingsauftakt, der Meisterschaftsauftakt ist für den 25. September angesetzt. Dominiert wird die Saisonplanung durch die Covid-Maßnahmen, die sowohl Spieler als auch Zuseher betreffen.

Vier Neuzugänge bestätigt



Nach den zahlreichen Abgängen beziehungsweise nicht verlängerten Verträgen von Spielern wie Kalle Johansson, Trevor Hamilton, RobinWeihager, Dwight King, Matt Garbowsky, Joakim Hillding oder Sebastian Collberg setzen die 99ers vor allem auf die Jugend. Aber auch vier Neuzugänge können bereits präsentiert werden. Mit Ben Bowns hütet künftig Großbritanniens Teamtorhüter das Tor der Grazer, die Abwehr wurde mit Mario Altmann von den Black Wings Linz verstärkt und im Sturm wirbeln künftig Tony Cameranesi und Joel Broda. "Broda hat sich in dieser Liga bereits als Torjäger bewiesen. Aber besonders gefällt mir, dass er sich auch für die schmutzige Arbeit für das Team nicht zu schlecht ist", so 99ers-Headcoach Doug Mason, der auch heuer als Ziel den Meistertitel ausgegeben hat.

Aus der Jugendabteilung sollen unter anderem Amadeus Egger, Clemens Krainz, Julian Pauschenwein und Killian Trippold vermehrt Eiszeit bekommen. Erstmals beweisen können sich die Cracks am 3.9. beim ersten Testspiel gegen den VSV. Von den insgesamt sechs Testspielen werden zwei mit Zusehern abgehalten, am 11.9. gegen die Capitals und am 13.9. gegen Slovan Bratislava.

Gibt jedes Jahr den Meistertitel als Ziel aus: Trainer Doug Mason

Foto: GEPA

hochgeladen von Stefan Haller

Spieler in der "Blase"



Abseits des sportlichen Geschehens drehen sich die Planungen der 99ers und der gesamten Liga vor allem um die Einhaltung des erstellten Covid19-Konzeptes. Alle Spieler werden getestet und befinden sich ab dann in einer "Blase", so wird ihnen beispielsweise empfohlen, nicht selbst im Supermarkt einzukaufen. 99ers-Manager Bernd Vollmann betont: "Grundsätzlich sind wir einfach froh, dass wieder Eishockey gespielt wird. Aber wir bewegen uns sprichwörtlich auf dünnem Eis, alle müssen an einem Strang ziehen, damit auch im April noch elf Mannschaften mit dabei sind."

So müssen Zuseher in der Halle Maske tragen und Abstand halten, wieviele Zuseher genau in die Halle dürfen, wird sich erst in den kommenden Wochen entscheiden.