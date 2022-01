Freitag Abend war man noch unterlegen, am Samstag konnten die Graz 99ers mit einem 3:2-Sieg zurückschlagen.



Nur einen Tag nach der 2:3-Heimniederlage gegen HC Innsbruck ist den Cracks der Graz 99ers die Revanche gelungen. Die Grazer setzten sich am Samstag gegen die Innsbrucker – auch dieses Mal in der eigenen Halle – mit 3:2 durch. Damit liegen sie in der Tabelle jetzt auf Platz neun.

Der Sieges-Torschütze: Adis Alagic erzielte das entscheidende 3:2 für die Graz 99ers.

Aids Alagic entscheidet die Partie

Dem Führungstor der Gäste durch Zachary Magwood (7.) folgte umgehend der Ausgleich durch Daniel Oberkofler, die Grazeragierten zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Dominik Grafenthin sorgte noch vor der Drittelpause für die Führung der Grazer (17.). Jan Lattner gelang in der 34. Minute das 2:2, nach dem dritten Tor der Steirer durch Adis Alagic (45.) war das Match entschieden.

