Bewegung in Kombination mit geistiger Fitness im Einklang mit der Natur – Orientierungslauf ist eine sanfte Natursportart, die man auch in Graz praktizieren kann: das ganze Jahr über in öffentlichen Orientierungsparks oder nächstes Wochenende bei den Austrian Orienteering Days, für die es noch Startplätze gibt.

GRAZ. Wer nächstes Wochenende im Stadtpark, am Schlossberg, in Andritz oder im Leechwald vereinzelt auf zielstrebig laufende oder im flotten Schritt gehende Personen, ausgerüstet mit Karte und Kompass trifft, braucht sich keine Sorgen zu machen. Selbst wenn sie suchend erscheinen – diese Menschen können sich in der Regel gut orientieren: Es sind internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Austrian Orienteering Days, die am 8., 9. und 10. Juli in Graz stattfinden.

Körper und Geist

Wer nun Sorge hat, diese Sportgroßveranstaltung bringe Lärm und Müll in die Stadt, kann auch beruhigt sein: "Der Orientierungslauf ist eine sanfte Natursportart, da gibt es kein Tamtam", erklärt Hannes Pacher vom Grazer Verein Sportunion Schöckl Orienteering. Mithilfe von speziellen Karten und einem Kompass peilen die Läufer beim Orientierungslauf eine bestimmte Anzahl vorgegebener Kontrollstellen – sogenannter Posten – der Reihe nach an. Die Schwierigkeit dabei: "Es ist eine Gradwanderung, denn ich muss ständig abwägen, wie schnell ich laufen kann, sodass ich mich noch auf die Karte konzentrieren kann", erläutert Pacher. "Das Laufvermögen muss beim Orientierungslauf mit mentaler Beweglichkeit in Einklang gebracht werden."

Die gekennzeichneten Posten so schnell wie möglich zu erreichen ist das Ziel beim Orientierungslauf.

Foto: Suso Graz

hochgeladen von Antonia Unterholzer

Natur schützen und nützen

Ein Zusammenspiel aus Sportlichkeit und geistiger Fitness machen diese Sportart also aus, die ursprünglich aus Skandinavien stammt und in der Regel im Wald praktiziert wird. Und apropos Einklang: "Eines der Hauptziele dabei ist es, die Natur zu erleben und Freude daran zu entwickeln", hebt der Orientierungsläufer hervor, der auch Sport an der BG/BRG Kirchengasse unterrichtet. "Als Pädagoge will ich vermitteln: Natur schützen aber auch nützen", so Pacher. "Beim Orientierungslauf bekommt man ein Bewusstsein, dass man mit der Natur entsprechend umgeht." Ihm ist wichtig zu betonen, dass durch den Sport nachweislich keine Schäden an der Natur entstehen.

Hannes Pacher

Orientierungslauf in Graz

Neben dem Sport an sich, bei dem Pacher wie er meint "eins mit der Natur und der Karte" wird, macht es ihm die größte Freude, junge Menschen dafür zu begeistern. Die BG/BRG Kirchengasse zählt dank Pacher als Kaderschmiede für junge Orientierungsläuferinnen und -läufer. Praktizieren kann man die Natursportart in Graz zum Beispiel im Augarten, am Rosenhain, im Leechwald oder auch am Schöckl. Hier sind fixe Orientierungsparks aufgebaut, die von allen Bewegungsbegeisterten genutzt werden können, die gerne in der Natur sind und denen analoges Navigieren Freude bereitet. Mehr dazu unter outdoor-orienteering.at/o_parks

Für besonders Motivierte gibt es auch noch die Möglichkeit, sich einen Startplatz bei den Austrian Orienteering Days zu sichern. "Mitmachen kann man auch ohne Vorerfahrung", versichert Pacher und fügt hinzu: "Das Gute beim Orientierungslauf ist auch, dass man mit guten Kartenlese-Fähigkeiten wettmachen kann, wenn man beim Laufen nicht so schnell ist." Alle Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung findest du unter austrian-o-days.at.