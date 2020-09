Frisches Blut bei der HSG: Die neue Saison kann kommen

Der Fußball rollt schon längst wieder, im Eishockey ist der Saisonstart nicht mehr allzu weit weg, jetzt legen auch die Ballsportler in der Halle wieder los: Auf die Handballer der HSG Holding Graz wartet mit Sicherheit eine spezielle Saison. Corona ist allgegenwärtig, und dennoch sollen der Sport und die eigenen Leistungen im Vordergrund stehen. „Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Nach fünf Abgängen haben wir lange an einem neuen Team gearbeitet, das war nicht immer sehr leicht. Um so mehr freut es mich, dass wir auch weiterhin auf viele Stammspieler zählen dürfen und mit ihnen in die neue Saison gehen", sagt Trainer Romas Magelinskas im Rahmen der Auftaktpressekonferenz im Headquarter der Michael Pachleitner-Group.

Neuigkeiten am Trikot

Die Grazer haben sich mit Leo Nikolic und Philipp Schmiedbauer verstärkt, "zudem werden wir heuer versuchen, jungen Talenten und Nachwuchsspielern Einsatzzeiten zu geben", wird der Coach deutlich. Es gibt aber nicht nur neue Spieler, sondern mit der Pachleitner Group und Spect Eyewear auch neue Trikotsponsoren. "Gerade in diesen Zeiten voller Sorgen freut es uns umso mehr einen starken Partner dazugewonnen zu haben. Mit innovativen, modernen und auf sportliche Ansprüche angepassten Brillenfassungen passt Spect Eyewear perfekt zum Handballsport", sagt HSG Holding Graz Obmann Michael Schweighofer.

Änderungen für die Fans

Los geht es für das Team, das wertvolle Stützen wie Daniel Dicker und Thomas Eichberger verloren hat, am 5. September mit einem Auswärtsmatch in Bregenz. Eine Woche später steigt dann das erste Heimspiel im Raiffeisen Sportpark gegen Linz. Anders als in den vergangenen Saisonen ist der Erwerb eines Tickets in der heurigen Saison nur online möglich. Karten für die Heimspiele im Raiffeisen Sportpark Graz sind nur über ÖTicket.com oder Ticketmaster erhältlich. Der Vorverkauf startet in den nächsten Tagen.

Für alle Zuschauer im Raiffeisen Sportpark Graz gelten aufgrund der aktuellen Situation in der heurigen Saison besondere Regeln. Beispielsweise gilt an Spieltagen im Raiffeisen Sportpark bereits ab dem Eintreten die Maskenpflicht. Lediglich am zugewiesenen Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Um ausreichend Abstand zu gewährleisten wurde jeder zweite Sitzplatz in der Arena des Raiffeisen Sportparks im Schachbrettmuster gesperrt.

So jung und schon im Tor

Aller strengen Regeln zum Trotz soll das Publikum tollen Handball geboten bekommen. Im Tor wiegt der Abgang von Eichberger natürlich schwer, mit Thomas Gollenz und Leo Nikolic stellen die Grazer nun das jüngste Torhüter-Duo der Liga. „Mit dem jüngsten Duo in die Saison zu starten ist bestimmt ein großes Risiko, aber in einer Saison wie heuer riskieren wir das und sehen auch eine Chance darin. Leo und Thomas spielten bereits im Juniorennationalteam zusammen und kennen einander. Für mich gibt es unter den beiden keine klare Nummer eins, sie müssen weiterhin konkurrieren und sollen so in jedem Training und Spiel das Beste für das Team abrufen können.“, sagt Trainer Romas Magelinskas abschließend.