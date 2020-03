Golflegende schlägt als Murhof-Spieler ab

Ikone Barry Lane wird internationaler Turnierbotschafter und Testimonial der Murhof Legends.



Die zweite Auflage der Murhof Legends von 14. bis 16. Mai wirft ihren Schatten voraus. Die besten Golfer der Welt über 50 Jahre kehren im Rahmen der Staysure Tour auf den GC Murhof zurück – für Barry Lane wird das Turnier dabei zu einem „Heimspiel“, der Engländer tritt als Murhof-Spieler an.

Die Liebe zur Steiermark



„Barry hat sich beim Turnier im vergangenen September in den Murhof und die Steiermark verliebt und wollte unbedingt weiter mit uns in Kontakt bleiben. Wir haben dann über die Wintermonate an einer Kooperation gearbeitet und diese in der vergangenen Woche in Göteborg finalisiert“, erklärt Murhof-Legends-Organisator Gerald Stangl. Der fünffache Sieger der European Tour freut sich auf seine Aufgabe: "Die Murhof Legends waren 2019 das Turnier des Jahres für mich, sogar eines der besten Events in meiner gesamten Senior-Karriere. Für uns Spieler war es unglaublich, dass ein Turnier bereits bei der ersten Austragung dermaßen viele Bereiche perfekt organisieren kann. Das war auch der Grund, warum ich mich in das Turnier einbringen wollte.“

Überraschung: Lane tritt unter dem Murhof-Logo an.

Heimsieg in Griffweite



Die Murhof Legends werden von Lane konkret profitieren, dieser wird seine Kontakte in der internationalen Golfszene nutzen: „Die Murhof Legends zählen schon jetzt zu den absoluten Highlights im gesamten Turnierkalender der Staysure Tour und gemeinsam mit Markus Brier werde ich versuchen, weitere Stars in die Steiermark zu lotsen.“

Brier, der bereits im Vorjahr als Testimonial für den Murhof antrat, zeigt sich erfreut über die Verstärkung an seiner Seite: "Barry Lane zählt zu den absoluten Stars der Staysure Tour. Golferisch zählt er mit seinen fünf European-Tour-Siegen, einer Ryder-Cup-Teilnahme und 26 Saisonen auf der European Tour zu den großen Legenden des Sports. Mit der Verpflichtung von Barry für den Murhof steigt die Chance auf einen ‚Heimsieg‘ enorm!“