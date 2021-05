Historische Stätte für echte Giganten

hochgeladen von Christoph Hofer

Fast 100 Jahre hat die ASKÖ-Anlage in Eggenberg auf dem Buckel. Viele Sportarten sind dort beheimatet.

Eingebettet zwischen wertvollem Kulturdenkmal (dem Schloss Eggenberg) und moderner Sportarchitektur (der Auster) liegt die ASKÖ-Anlage, eine der größten Sportstätten von Graz.

Im Juli 1927 wurde das damalige Arbeiterkammer-Stadion in Graz-Eggenberg eröffnet. Die ersten größeren Erweiterungen, vor allem durch den Bau einer Sporthalle, erfolgten in den 1960er-Jahren. Damit wurde den damals immer mehr an Bedeutung gewinnenden Hallensportarten Tribut gezollt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Anlage bereits unter der Schirmherrschaft des ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich).

Aus Alt mach Neu

Für die Leichtathletik erhielt die Sportstätte Mitte der 1970er-Jahre sechs Kunststoff-Laufbahnen sowie eine Mehrzwecksporthalle mit Judo- und Tischtennissaal, auch sechs Kegelbahnen im Untergeschoß entstanden in dieser Zeit. Nach mehreren Sanierungen des mittlerweile in die Jahre gekommenen Areals reifte ab 2002 die Idee einer Erneuerung beziehungsweise Erweiterung des Stadionkomplexes.

Acht Jahre später fiel der Beschluss des Projektes „ASKÖ Center Neu“. Heute kann das Sportcenter mit einer Dreifach-Sporthalle samt 750 Personen fassender Tribüne aufwarten. Indoor-Laufbahnen und eine Indoor-Weitsprunganlage lassen die Herzen der Leichtathleten höherschlagen. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass durch die Adaptierungsmaßnahmen eine durchgehende Barrierefreiheit im gesamten Sportareal geschaffen wurde.

Viel zu früh verstorbene Giants-Legende: Mike Daum

Große Football-Erfolge

Eine Heimstätte im ASKÖ-Stadion haben in den 1980er-Jahren die Graz Giants gefunden. Die in den Farben Blau und Gelb spielenden American Footballer bilden mittlerweile das älteste bestehende American-Football-Team in Österreich. Am Anfang stand 1981 ein Zeitungsaufruf des Jus-Studenten Stefan Herdey, adressiert an footballbegeisterte junge Grazer. Rund ein Dutzend meldete sich – und formierte sich zum Kern des Gründungsteams. Bevor man sich dann den Namen „Giants“ gab, hieß der neu gegründete Verein etwas unspektakulär "1. Grazer Football-Team". Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, welche Erfolge man in den folgenden Jahrzehnten einfahren würde: Immerhin sind die Giants heute zehnfacher österreichischer Meister und dreifacher Europacupsieger (EFAF-Cup). Ein Wermutstropfen freilich: Der letzte nationale Titel liegt bereits 13 Jahre zurück. Seither konnte man zwar dreimal ins Endspiel um die nationale Meisterschaft vordringen, zog aber entweder gegen die Vikings aus Wien oder gegen die Raiders aus Innsbruck den Kürzeren. In der 40-jährigen Vereinshistorie ragt zudem ein Name besonders heraus: Mike Daum. Er lief in 154 Spielen für die Giants auf, verhalf dem Team in den 1990er-Jahren als absoluter Leistungsträger zu den großen Erfolgen und war auch als Coach tätig. Tragischerweise verstarb diese Vereinslegende 2005 mit erst 32 Jahren an Darmkrebs. Daums Vermächtnis lebt auch noch heute weiter.