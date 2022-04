Auch 2022 kehrt die beliebte Feierabend-Turnierserie zurück nach Andritz. Der Startschuss fällt am 20. April.

GRAZ/UMGEBUNG. Sie gehört mittlerweile schon fast so sehr zum GC Graz-Andritz St. Gotthard wie die Grüns am 9-Loch-Golfplatz: Die Feierabend-Turnierserie "After-Work-Cup presented by WOCHE Graz". An insgesamt sechs Turniertagen wird jeweils ab ca. 15 Uhr abgeschlagen, fünfmal davon in Andritz, einmal am Kurs Steinfeld des Grazer GC Thalersee.

Gespielt werden die Turniere als 9-Loch-Stableford-Bewerb jeweils in vier Nettogruppen, zusätzlich werden die Bruttosieger prämiert. Neben den Tagessiegern wird eine Gesamtwertung geführt, für welche die besten vier Ergebnisse der Einzelturniere gewertet werden.

Ehrgeiz und Spaß

Partner der Serie sind neben der Woche Graz das GolfHouse und die Murhof-Gruppe. "Wir sind wirklich begeistert, dass diese traditionelle Turnierserie auch heuer ihre Fortsetzung findet. Wie in den vergangenen Jahren freuen wir uns auf tolle sportliche Leistungen, erfahrungsgemäß kommt aber vor allem auch der Spaßfaktor und das gemütliche Beisammensein in unserem Clubrestaurant ,Das Franz‘ nicht zu kurz", freut sich Andritz-Clubmanagerin Daniela Pfeifer-Sommer.

After-Work-Cup 2022

Termine: 20. April, 11. Mai, 8. Juni, 27. Juli (GC Thalersee – Kurs Steinfeld), 10. August, 7. September

Alle Informationen unter www.golf-andritz.at

