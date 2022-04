Nachdem dieser Schnuppertag bereits im Vorjahr die Herzen des steirischen Leichtathletiknachwuchs' höher hat schlagen lassen, lädt der Steirische Leichtathletikverband (STLV) am kommenden Samstag wieder zur Speedy Kids Challenge ein. Unter dem Motto #beheroestogether sind auch ukrainische Kinder herzlich eingeladen.

GRAZ. Am Samstag dem 23. April 2022 findet für die Jüngsten (ab 4 Jahren bis zur U12) der Speedy Kids Mehrkampf im ASKÖ Stadion in Graz Eggenberg statt. Dabei sollen das spielerische Kennenlernen und die Ausübung der Leichtathletik-Disziplinen im Vordergrund stehen.

Die Leichtathletik bietet neben Turnen und Schwimmen die Grundlage der Bewegungsformen. Alle Kids bekommen eine Urkunde und Medaille. Der Spaß und nicht der Wettkampfgedanke sollen dominieren. Die ersten drei jungen Sportler:innen werden mit einem Pokal u Maskottchen geehrt. Ein Startsackerl wartet auf alle Kids sowie T-Shirts und Trinkflaschen.

Sport kennt keine Grenzen

Verschiedene Disziplinen können dabei am Samstag ausprobiert werden: Sprint (30m), Weitsprung, Diskuswurf (mit Gummiring), Stabhochsprung, Vortexwurf, Hindernislauf (400m). Ein besonderes Anliegen ist den Veranstaltern aufzuzeigen, dass Sport keine Grenzen kennt. daher sind unter der Devise #BE HEROES TOGETHER! auch geflüchtete Kinder herzlich zu dem Wettkampf eingeladen.

Die Anmeldung erfolgt unter kidschallenge.stlv.at.

