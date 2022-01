In Austin (Texas) findet im März die "South by Southwest", ein Mega-Event, statt. Das Internationalisierungscenter Steiermark (ICS) lädt einen Jungunternehmer zu dieser Reise ein, weitere fünf bekommen eine Unterstützung.

Es ist wohl weltweit eines der bedeutendsten Events in Sachen Zukunft: Mitte März geht in Austin im Bundesstaat Texas die "South by Southwest", kurz SXSW, über die Bühne. Die Veranstaltung gilt als das größte und wichtigste Digital-, Technologie-, Kreativ- und Zukunftshappening der Welt. Das Festival definiert digitale Fragen quer über unterschiedliche Branchen – von IOT zu Blockchain, von Marketing über Medtech bis zur Future of Food, von Smart Manufacturing bis zur Zukunft des Bankings, von Media & Entertainment Business bis zu Creative Tech – und beschäftigt sich darüber hinaus mit gesellschaftlich relevanten digitalen Zukunftsfragen.

Live aus dem Raumschiff: Auch NASA-Astronauten gehörten schon zu den Speakern.

Foto: www.sxsw.com

Steirer sind in Austin mit dabei

Unter der Leitung des steirischen Wirtschaftskammer-Präsidenten Josef Herk wird das ICS mit einer steirischen Gruppe von rund 25 Personen am Österreich-Programm teilnehmen und dabei auch den Wirtschaftsstandort besonders hervorheben können. Im Rahmen dieser Reise sollen bis zu sechs ausgewählte steirische Jungunternehmen und Start-Ups mit dabei sein können.

Ab geht's in die Virtual Reality – bei der "South by Southwest" in Texas.

Foto: www.sxsw.com

Start-ups kämpfen um die Teilnahme

Wer jetzt also Interesse an einer innovativen Texas-Reise hat, ist herzlich eingeladen: Nämlich dazu, sich mit aussagekräftigen Unterlagen beim ICS zu bewerben. Der beste Bewerber wird auf die Reise eingeladen, bis zu fünf weitere können eine finanzielle Unterstützung zur Reise gewinnen. Bewerbungen bitte an daniela.guss@ic-steiermark.at schicken!