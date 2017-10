The Junkie Dolls & Urlaub mit Gitarre im MO.XX

Ein besonderer Abend im MO.XX (Moserhofgasse 34) steht am Samstag, den 20.10.2017 am Programm. Die Grazer Bands "The Junkie Dolls" (Pop/Rock/Jazz) und "Urlaub mit Gitarre" (Austropop) laden zum gemeinsamen Konzert.

The Junkie Dolls



Eine Band die klanglich und stilistisch aufhorchen lässt. Nicht zu verleugnende Einflüsse so mancher Altmeister der Pop- und Rockgeschichte vermengen sich mit lateinamerikanischen und jazzigen Elementen zu dem einzigartigen Stilmix dieser achtköpfigen Formation. Die Junkie Dolls entführen das Publikum mit ihren Songs zu karibischen Stränden, an alte englische Bahnhöfe, oder in die Gluthitze Neapels.

Urlaub mit Gitarre



An diesem Abend stellen die Junkie Dolls ihre Single "La Magia Di Napoli" als Vorbote zum 2018 erscheinenden ersten Album vor. Damit wird auch der erste gemeinsame Auftritt mit der aus Italien stammenden neuen Lead Sängerin Rossella Russo gebührend gefeiert.Es weht wieder ein frischer Wind durch das staubige Austropop Genre. Die zwei Urlaubs-Gitarristen, Stefan Sebath & Benjamin Schwarzbach, verzaubern ihr Publikum mit einer erfrischenden Brise an neuen Austropopsongs.Die neuen Lieder gehen textlich wie auch melodisch direkt unter die Haut und versprechen einen Wiedererkennungswert beim ersten Gehör.