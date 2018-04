28.000 Mamas und Sturm-Anhänger

24.04.2018, 16:04 Uhr

Familienglück im Netz: Wie Silke und Freund Martin Ehrenreich auf Instagram Einblick in ihren Alltag geben.

Familien und Fans



Ungeschminkte Wahrheit

Fotobücher kennt man. Familienalben auch. Tagebücher ebenso. Familien-Fototagebücher auf Instagram allerdings, diese Idee ist ein Hit. Ein Hit namens "_mevs_", dem beachtliche 28.600 Menschen auf der Social Media Plattform Instagram folgen. Hinter "_mevs_" stecken Silke, ihr Freund, der ehemalige Sturm-Kicker Martin Ehrenreich, und die gemeinsame vierjährige Tochter Levi"Ich habe für eine Firma die Social-Media-Seiten betreut und privat einen Account angelegt, um Erfahrung zu sammeln. 2016 wurde er öffentlich. Das Interesse war da, und plötzlich waren es 10.000 Abonnenten, 15.000, 20.000,...", berichtet die 31-Jährige Silke, die den Familienaccount betreut."Die Idee eines Fototagebuchs aus unserem Alltag hat mir gefallen", schmunzelt sie. Viele Fans sind Mamas oder Sturmfans. "Das ist schon ein lustiger Mix."Die Instagram-Fotos zeigen Levi beim Eis essen mit der Mama, beim Ausflug mit den Eltern, beim Einkleiden mit der Mama oder im Mini-Sturm-Dress. Wie steht die Kleine selbst dazu? "Du hältst mit einem Kind jeden Moment fest. Die Kinder von heute wachsen mit Instagram und Co. auf. Und ich hab Levi genauso wie Martin gefragt, ob sie mitmachen wollen. Die Kleine posiert jetzt schon, wenn sie ein neues Kleid hat und fragt nach einem Foto. Ihr macht es Spaß, das ist mir wichtig."Das Profil ist ehrlich, ungeschminkte Instagram-Storys wie "Heute liegen wir mal verkühlt daheim" gehören dazu. Die Bandbreite zwischen krankem Kind und idyllischem Familienglück macht "_mevs_" sympathisch."Das Feedback ist so positiv. Unsere Fotos zu dritt sind bei den Followern am beliebtesten. Die laufen besser als wir einzeln im Motiv", lacht Silke. Und die Fotos mit den meisten Klicks? "Die besten Fotos sind immer noch die, die ungestellt sind."