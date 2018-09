Das Eröffnungskonzert der Oper Graz 2018/19

23.09.2018, 18:49 Uhr

Beim diesjährigen Eröffnungskonzert stehen sich zwei Werke gegenüber, die – wenn auch stilistisch unterschiedlich – beide durch die Intensität ihrer Klangsprache bestechen: Rachmaninows schwermütiges zweites Klavierkonzert voller melodiöser Eleganz und spätromantischer Melancholie sowie die zweite Symphonie des polnischen Komponisten Karol Szymanowski, die mit ihrer an Richard Strauss und Debussy gemahnenden, expressiv-dramatischen Klangwelt voller origineller Harmonien und dramatischer Stimmungswechseln bereits einen Vorgeschmack auf seine Oper Król Roger bietet.

Ein fast volles Opernhaus erfreut sich daher der Werke. Die Musiker und ihre Dirigentin wagten sich damit an besondere Werke, die von den Musikern wie auch der Dirigentin einiges an Leistung abverlangte. Die Pianistin holte sich ihre Landsfrau ans Klavier. Diese zwei Damen kennen sich schon viele Jahre und haben immer darüber gesprochen, dass sie einmal etwas zusammen machen möchten. Die Zusammenarbeit hat jetzt hervorragend geklappt. Das Ergebnis erntete viel Applaus und Bewunderung. Sie lobte auch die tolle Zusammenarbeit mit dem Orchester und der Dirigentin: Wir müssen nicht viel Sprechen. Wir klären einige zentrale Stellen und dann spüren wir gemeinsam den Geist dieser Musik von Rachmaniov.

Sergei Rachmaniov: "Ich Komponiere Musik, weil ich meinen Gefühlen Ausdruck verleihen muss, genauso wie ich rede, weil ich meine Gedanken aussprechen muss."

Bei der Symphonie gehörte die Bühne nur dem Orchester und ihrer bezauberten Dirigentin. Ein Instrumentalwerk, wie es noch kein Pole jemals geschrieben hat. Bei der Einstudierung brauchen Dirigent und Musiker deshalb eine gewisse Offenheit und Phantasie der Musik gegenüber. Dies ist ihnen bei diesem Werk auch gut gelungen, wie es der Applaus am Ende hören lies.