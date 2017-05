Der Countdown zum Businessmarathon: Ganz Graz läuft mit der WOCHE

09.05.2017, 19:00 Uhr

Auf das morgige Laufevent des Jahres folgt eine Party der Superlative.

Auf die Plätze, fertig ...: Gemeinsam mit der Energie Steiermark präsentiert die WOCHE morgen beim Schwarzl wieder den traditionellen Businessmarathon. 5.500 Läufer aus verschiedenen Unternehmen starten um 18 Uhr ins Rennen und zur Party danach (ca. ab 20 Uhr), um den Abend gebührend ausklingen zu lassen. Für die richtige Stimmung sorgt dabei niemand Geringeres als die KultbandMit an den Start geht etwa Energie Steiermark-Konzernsprecher. "Wir stellen 263 Läufer und es ist eine wunderbare Firmentradition", freut er sich auf das Event und wird auch bei der Party bleiben. "Auf den Tischen tanze ich aber nicht", lacht er. Auchvon der AUVA schnürt die Laufschuhe: "Der Gemeinschaftsgedanke zählt und es ist eine tolle Atmosphäre". Die WOCHE ist ebenso mit zwei Teams vertreten, die von Geschäftsführerund Chefredakteurangeführt werden. "Wir freuen uns, den Grazern eine so einzigartige Laufveranstaltung bieten zu können", so Rothdeutsch.Auch mit dabei:und viele weitere. Auch der Wettergott meint es gut mit den Läufern und so steht einem Lauffest nichts mehr im Weg.