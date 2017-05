Kinder möchten in ihren Familien einen sicheren Platz haben und probieren viele Strategien aus, um diesen zu erreichen. Bei Geschwistern kommt es somit in manchen Situationen zu Streitigkeiten, dann wiederum verstehen sie sich bestens und sind „wie Pech und Schwefel“. Streit und Rivalitäten unter Geschwistern sind ein normaler Prozess in der Entwicklung von Kindern. Dennoch gibt es auch Grenzen und Regeln. Eltern sind in Streitsituationen oft überfordert und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sätze wie „jetzt gib doch einmal nach, du bist doch der/die Ältere“ sind schnell gesprochen, doch was bewirken diese eigentlich? Und was können Eltern zu einem respektvollen Miteinander beitragen?Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhalten Sie im Rahmen dieses Vortrages.

Inhalte: „Schwesterherz? – Bruderherz?“ – Geschwister zwischen Liebe und Streit• Müssen Kinder streiten?• Bedeutung der Position in der Geschwisterreihe• Vorbildwirkung des Verhaltens der Eltern• Tipps für Eltern, wenn Kinder streitenReferentin: Dipl.Päd.in Margit Rauch, Elternbildnerin, Lebensberaterin, PädagoginDie Veranstaltung ist kostenfrei und wird nach angemeldetem Bedarf (eine Woche vor Veranstaltung) in Gebärdensprache übersetzt!Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Um Anmeldung wird gebeten!Tel. 0316/877 2222 oder info@zweiundmehr.at