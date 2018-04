Die nächsten Bankerl vom "Kollektiv Brauchst" sind fertig.

22.04.2018, 21:15 Uhr

hat bald die nächstenfür die Grazer fertig.Am, denvonkönnen sich die Grazer in derinihrabholen.Initiiert vom Kollektiv Brauchst mit der Unterstützung vom EU-Projekt Human Cities – Challenging the City Scale 2014-2018, Studio Magic, Doka und dem Verein Jakominiviertel Graz, werden jedem Grazer/ jeder Grazerin ein Bankerl geschenkt. Bei jährlichen Veranstaltungen im Jakominiviertel werden die Bankerl an Interessierte vergeben.

Wir werden die Bänke herstellen und setzen so unserem Ziel einen Schritt entgegen,mehr konsumfreie Sitzmöglichkeiten in Graz zu ermöglichen!Wir haben Bankerl Nr.101 montiert, in den kommenden Tagen folgen die nächsten 99.Noch Good News für´s Bankerl-Fest am 5.Mai: Es wird eine Zaubershow mit Stefan Zilch geben und die Band Sofaschmäh wird uns musikalisch begleiten.