Die Oper Graz ist unter den Finalisten der International Opera Awards.

07.02.2018, 00:21 Uhr

befindet sich diein zwei Kategorien unter den Finalisten: einmal als bestes Opernensemble und einmal für die Gesamtaufnahme von Bohuslav Martinůs „Die Griechische Passion“ auf CD.Ich Liebe die Konzerte und Aufführungen derund freue mich riesig über die Nominierungen.Eine großes Opernhaus in einer kleinen Stadt, geht ins Rennen und wird hoffentlich auch gewinnen.Diese Nominierungen sprechen für die gute Qualität der Aufführungen und Konzerte, die das Opernhaus in Graz ständig liefert.

Nach einer Nominierung im Jahr 2015 freut sich diedieses Mal gleich über zwei Nennungen auf der Shortlist der International: Zum einen als bestes Opernensemble neben der Bayerischen Staatsoper (München), La Fenice (Venedig), Lyric Opera of Chicago, Opera North (Leeds) und Teatro Real (Madrid) und zum anderen für die beste Gesamtaufnahme einer Oper auf CD für Bohuslav Martinůs Werk „Die Griechische Passion“ neben „Theatre of the World“ (Andriessen), „Les Troyens“ (Berlioz), „Armide“ (Lully), „Uthal“ (Méhul) und „Lohengrin“ (Wagner).Eine internationale Jury ermittelte unter dem Vorsitz von John Allison, Chefredakteur beim Opera Magazin und Musikkritiker beim Daily Telegraph, die Finalisten auf sechs Kontinenten in 30 Ländern.Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung, ich drücke schon einmal ganz fest die Daumen!!