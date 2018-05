Dr. Streit: Wie verhext, er liebt meine Ex!

02.05.2018, 07:00 Uhr

Wo die Liebe hinfällt – der WOCHE Familienflüsterer Philip Streit gibt Auskunft über Datingherausforderungen. Was tun etwa, wenn der beste Freund die Exfreundin liebt?

Darf man den Exfreund oder die Exfreundin eines Freundes oder einer Freundin daten?Philip Streit:Dies ist eine Frage, die gar nicht so selten auftritt. Menschen sind sensible Beziehungswesen, die im Normalfall schnell beschämt und gekränkt sind, wenn das Vertrauen und Nahbereiche auf dem Spiel stehen. Und sowohl die besten Freunde/Freundinnen als auch deren Ex-Freunde/Ex-Freundinnen, die man näher kennengelernt hat, befinden sich in diesem Nahbereich. Hier ergeben sich neue Vertrautheiten und neue Sensibilitäten, wenn zarte Bande zu sprießen beginnen. Männer lassen sich übrigens, nach allen Untersuchungen, eher auf solche Abenteuer ein und riskieren Freundschaften und Beziehungen eher als Frauen, die hier generell umsichtiger sind. Wie gesagt: Solche neuen Beziehungen mit der Ex des besten Freundes oder dem Ex der besten Freundin sind zwar möglich, aber es braucht für ein Gelingen einiges an Fingerspitzengefühl. Man muss sich fragen, ob es nur eine Laune oder etwas Tiefergehendes ist. Hier einige Tipps, wie Sie die Herausforderung gut meistern können.Hier ein paar Tips:halten Sie inne und überlegen Sie.über Ihr mögliches Dilemma., aber bleiben Sie respektvoll und diskret.aber eine Entscheidung. Verwenden Sie dazu Ihr Herz und Ihr Hirn. Beide weisen Ihnen dann den richtigen Weg., ohne dass Sie sich mit ihrem besten Freund/ihrer besten Freundin auch ausgetauscht haben und berücksichtigen Sie auch seine/ihre Meinung. Und wenn Sie sich Ihrem Freund/Ihrer Freundin outen, sind Sie klar und wertschätzend.etwas an Schmerz zu und erlauben auch Sie sich etwas an Schmerz, wenn Ihr Gegenüber von der neuen Beziehung nicht begeistert ist., können Sie auch so zu durchaus erfüllten Beziehungen kommen.