Ein Grazer Schauspielhaus für Knöpfe

Das "KNOPFtheater" im Kindermuseum "FRida & freD" im Grazer Augarten bietet auch in dieser Saison wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder.

Im "KNOPFtheater" des Kindermuseums "FRida & freD" begann mit 13. September die neue Saison. "Alleine 2017 durften wir 13.765 Besucher begrüßen", erzählt Leiterin Nora Bugram stolz.An den Erfolg des Vorjahres will man natürlich auch in der neuen Saison anknüpfen: "Mit unseren Puppen-, Mitspiel-, Tanz- und Performance-Theaterstücken bieten wir wieder tolle Theatererlebnisse für die Jüngsten und ihre Erziehungsberechtigten. Denn gutes Kindertheater spricht auch Erwachsene an." Die Hauptzielgruppe des "KNOPFtheaters" im Grazer Augarten sind allerdings Kinder im Alter von zwei bis acht Lebensjahren.

Den Beginn in die neue Saison machte vergangenen Donnerstag das Team von "Musiklarium" mit sonderbaren Instrumenten und exotischen Klängen. "Die Theaterbühne wird immer von Donnerstag bis Sonntag bespielt, wobei die Gruppen wöchentlich wechseln. Wir haben also kein Stamm-ensemble. Oft kommen auch Gruppen aus dem Ausland, wie Ende November das 'Ljubljana Puppentheater' im Rahmen des InTaKT-Festivals."Von 20. bis 23. September präsentiert das "KNOPFtheater" die Wiener Märchenbühne "Der Apfelbaum" mit "Das kleine Ich bin Ich". Hierbei handelt es sich um ein musikalisches Figurenspiel mit Akkordeonbegleitung. "Bei den Kindern sehr beliebt ist auch das Stück 'Der Grüffelo' mit dem Theater Feuerblau. Den zeigen wir dann Mitte November", so Bugram. Hier gilt es also, sich schnell Karten zu sichern."Im Vergleich zum 'Erwachsenentheater' haben wir beim Kindertheater den Vorteil, dass wir noch während der Vorstellung auf das Publikum eingehen können. Die Kinder geben sofort Feedback. Wenn sie etwas nicht verstehen, fragen sie einfach. Sie haben da keine Hemmungen. Ansonsten unterscheidet sich das Kindertheater kaum von einem 'regulären' Theater: Es erfordert mindestens ebenso viel Planung, Vorbereitung und Arbeit." Die Karten für die Vorführungen des Kindermuseums kosten zwischen 6,50 und 8,50 Euro pro Person. "Die Preise legen die Theatergruppen fest", erklärt Bugram.