Ein Sommer voller Veranstaltungen: Kasematten werden wieder zum Hotspot

03.05.2018, 16:44 Uhr

Heute wude das Programm "Der Sommer am Berg" präsentiert.

Sommerliches Flair bei angenehmen Temperaturen heute zur Mittagszeit hoch über Graz: Ein idealer Vorgeschmack auf das äußerst ausführliche Sommerprogramm der Schloßbergbühne Kasematten, das Theaterholding-Geschäftsführer Bernhard Rinner im Beisein von Regina Ovesny-Straka (Generaldirektorin Volksbank Steiermark) und Thomas Caser (Geschäftsführer Napalm Records) präsentierte. Die Haupt-Message ist dabei klar: "Mit unserem Programm wollen wir auch im heurigen Sommer wieder alle Alters- und Bevölkerungsgruppen ansprechen. Es muss und wird für alle etwas dabei sein", wird Rinner deutlich. Nicht nur die Qualität soll neue Sphären erreichen, auch an der Quantität wurde gearbeitet. "Es wird so viele Konzerte und Veranstaltungen wie noch nie geben."

Metal-Klänge am Schloßberg



Das gesamte Programm auf einen Blick



Neben vielen Neuerungen ist eines gleich geblieben: Auch diesmal wird die Volksbank Steiermark wieder als Hauptsponsor der Grazer Spielstätten fungieren. "Kunst und Kultur sind auch im Bankbereich verankert: Jede Kundenbeziehung ist auch eine Kunst, dazu spielt in einem Geldinstitut auch die Gesprächskultur ebenso eine Rolle wie die Kreativität bei unseren Dienstleistungen", fasst Generaldirektorin Regina Ovesny-Straka zusammen.Besondere Freude bereitet Rinner und Thomas Caser von Napalm Records auch wieder, dass mit "Metal On The Hill" zum bereits dritten Mal ein Metal Festival am Schloßberg gastiert. "Das Feedback ist grandios. So eine Location gibt es in Europa einfach nicht. Wir haben sogar Anfragen aus Neuseeland, Japan, Chile und den USA", so Caser. Neben zahlreichen Top-Acts werden am 17. und 18. August aber auch die steirischen Lokalmatadore Ellende, Darkfall und Vinegar Hill auftreten.Im Folgenden gibts einen Überblick über das Programm "Sommer am Berg" 2018:Sonntag, 6. Mai, 20 Uhr: Tommy EmmanuelSonntag, 13. Mai, 11 Uhr: SchloßbergfestFreitag, 18. Mai, 20 Uhr: Wanda (ausverkauft)Samstag, 19. Mai, 20 Uhr: Wanda (ausverkauft)Samstag, 26. Mai, 13 Uhr: Austrian Ukulele FestivalSonntag, 27. Mai, 13 Uhr: Austrian Ukulele FestivalDonnerstag, 14. Juni, 20.30; Freitag, 15. Juni, 20.30 Uhr; Samstag, 16. Juni, 20.30 Uhr; Donnerstag, 21. Juni, 20.30; Freitag, 22. Juni, 20.30; Samstag, 23. Juni, 20.30: jeweils Mariá De Buenos AiresMittwoch, 27. Juni, 20 Uhr: Käptn Peng & die Tentakel von DelphiDonnerstag, 28. Juni, 20 Uhr: Die große Guiseppe Verdi GalaSamstag, 30. Juni, 19.30 Uhr: SchloßbergballDonnerstag, 5. Juli, 20 Uhr und Freitag, 6. Juli, 20 Uhr:Die italienische Nacht mit InsiemeSamstag, 7. Juli, 20 Uhr: Hans SöllnerSonntag, 8. Juli, 20 Uhr: Nockalm QunitettMontag, 9. Juli, 20 Uhr: Elivs Costello & The ImpostersMittwoch, 11. Juli, 20 Uhr und Donnerstag, 12. Juli, 20 Uhr: NAbuccoFreitag, 13. Juli, 20 Uhr und Samstag, 14. Juli, 20 Uhr: Die Nacht der MusicalsMontag, 16. Juli, 20 Uhr: Konstantin WeckerDonnerstag, 19. Juli, 20 Uhr: Beth DittoFreitag, 20. Juli, 20 Uhr: Das Besta aus 30 Jahren STS, präsentiert von Grenzenlos & BandSamstag, 21. Juli, 20 Uhr: Die Große Udo Jürgens Live Show: Aber bitte mit SahneDienstag, 24. Juli, 20 Uhr: Fink/Charlie Winston/Bruno MajorDonnerstag, 26. Juli, 19 Uhr: Gregor MeyleFreitag, 27. Juli, 19.30 Uhr: Kampf der TitanenSamstag, 28. Juli, 20 Uhr: Barbara BalldiniMittwoch, 1. August, 19.30 Uhr: Aims KonzertFreitag, 3. August, 20 Uhr und Samstag, 4. August, 20 Uhr: Die PaldauerSamstag, 11. August, 20 Uhr: Herbert Pixner ProjektSonntag, 12. August, 20 Uhr: AlligatoahDienstag, 14. August, 19.30 Uhr: Milky ChanceMittwoch, 15. August, 14 Uhr: Summer of LoveFreitag, 17. August, 15 Uhr und Samstag, 18. August, 15 Uhr: Metal on the HillFreitag, 24. August, 20 Uhr: Eine Nacht am Broadway mit AbbaSamstag, 25. August, 20 Uhr: AidaSonntag, 26. August, 20 Uhr: Eine Nacht am Broadway mit AbbaMontag, 27. August, 20.15 Uhr und Dienstag, 28. August, 20.15 Uhr und Mittwoch, 29. August, 20.15 Uhr: Thommy Ten & Amelie Van TassFreitag, 31. August, 16 Uhr: Lange Nacht der Jungen WirtschaftSamstag, 1. September, 20 Uhr: Balkan Fieber Sandi Lopicic OrchestraSamstag, 8. September, 20 Uhr: Tagträumer & Friends, Special Guest: Ina RegenSonntag, 9. September, 19 Uhr: Michael Patrick KellyDonnerstag, 20. September, 21 Uhr: Steirischer Herbst Eröffnung