Gemeinsamer Online Shop für Grazer Geschäfte!

23.09.2018, 13:55 Uhr

QR Code als Verbindung zum offline Handel.

Sehr bald wird die neuste Entwicklung von Grazhats.at online sein. Mitglied werden bei Grazhats und nichts versäumen.

Finden von Marken, Dienstleistungen und Produkten in Graz.

• Verbindung des lokalen Geschäftes mit einem Onlineshop

• Verbindung von Print mit Online

Grazhats.at war die sehr einfache, aber effiziente gemeinsame Datenbank der Handelsmarketing Graz GmbH (100%-Tochter der Stadt Graz) - später von Graz Tourismus und der INFO-Portal Marketinggesellschaft mbH. („Mutter“ von info-graz.at) zumDiese Seite wird derzeit, denn wir haben uns mit Magistrat und Graztourismus geeinigt, dass wir die Seite alleine übernehmen. Eine Maßnahme, um das zu tun, was alle Fachleute derzeit für richtig haltenund gegen Leerstände in der Stadt:Letzteres ist schon fertig und das für Sie Interessante. Wir verwenden hierfür den QR-Code, der dann in Katalogen, Flyern, Zeitschriften und in Schaufenstern, auf Plakaten…kann. Der Shop wird auch demnächst fertig – inzwischen verwenden wir den QR-Code auch online.