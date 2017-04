Im Taktgefühl der 50er-Jahre

26.04.2017, 08:30 Uhr

Tanztrends: Retro-Kleider in Modehäusern, Elektro-Swing in den Charts und auf einmal ist Swing wieder "in".

Retro ist "in"

West Coast Swing und Co. – die WOCHE hat bei Conny Leban-Ibrakovic nachgefragt, was die neuesten Tanztrends in Graz sind."Tanz ist Ausdruck der gesellschaftlichen Form im Moment. Tanz hat sich schon immer daraus entwickelt, was gerade ‚in‘ war in der Gesellschaft", sagt Conny Leban-Ibrakovic von der Grazer Tanzschule "Conny&Dado"."In den letzten Jahren ist die Retro-Mode zurückgekommen und auch in der Musik ist mit Elektro-Swing wie von Parov Stelar etwas von früher wieder modern geworden." Diesem Umstand sind wohl die neuen Tanztrends geschuldet, die aus den USA nach Europa überschwappen. "Der klassische Ballroom-Tanz wird in Österreich immer aktuell bleiben, aber die neuen Tänze sind etwas freier und nicht so strikt."

Charts und Tanzparkett

Zu jeder Zeit

Lindy-Hop ist einer dieser neuen Trends. "Das zählt zum East Coast Swing", erklärt die Tanzlehrerin. "Jetzt ist der West Coast Swing stark im Kommen. In den USA gibt es riesige Festivals dazu. In Deutschland ist er schon groß, bei uns steigt die Nachfrage." Unter West Coast Swing versteht man eine Mischung aus Hussle und Latin-Elementen. "Das tanzt man zu aktuellen Charts und Popmusik, wie Ed Sheerans ‚Shape of You‘."Die Tänze rund um Swing, Bachata, Lindy-Hop oder Balboa zählen zu den alternativen Tänzen. "Diese Tänze sind nicht an einen Partner gebunden. Man geht zu Events, um mit verschiedenen Partnern zu tanzen. Auch der Saisonbetrieb fällt weg, weil man nicht mehr nur in der Ballsaison tanzt", sagt Leban-Ibrakovic, die ein generationenübergreifendes Interesse am Tanzen feststellt. "Bei den Jungen ist es ,in‘ und die Älteren erinnern sich an die Jugendzeit zurück, wo Swing und Rock modern waren."