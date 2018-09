Mit dem Rad über die Autobahn

19.09.2018, 15:00 Uhr

Die Stadt Graz lädt zum Mobilitätsfest und zum "Tour de Graz".

Zum europaweiten "Autofreien Tag" am Samstag, dem 22. September, lädt die Stadt Graz zum Mobilitätsfest und zum zehnten "Tour de Graz". Das Fest findet zwischen 10 und 21.30 Uhr am Lendplatz und auf gesperrten Straßen statt und bietet ein umfangreiches Programm für Jung und Alt.Der Startschuss zum "Tour de Graz" fällt dann um 16 Uhr. Die Tour, an der jährlich tausende Radfahrer und Skater teilnehmen, verläuft im Konvoi über rund 27 Kilometer an autofreien Straßen mit Autobahnstück. Die Fahrt entfällt bei Regen.Mobilitätsfest der Stadt GrazAm Samstag, dem 22. September von 10 bis 21.30 UhrLendplatz