99ers müssen gleich gegen den Meister ran

13.09.2018, 10:30 Uhr

Nach der knappen Niederlage gegen Sparta Prag mussten sich Dwight King und Co. gegen Nitra gleich mit 5:9 geschlagen geben. Die beiden letzten Vorbereitungsheimspiele sind jetzt aber Geschichte, zum Auftakt der neuen Saison gehts für die Grazer zwei Mal in die Ferne. Am Freitag, den 14. September, steht gleich das Gastspiel bei Vorjahresmeister Bozen (19.45 Uhr) an, Sonntag folgt die Partie in Innsbruck gegen die Haie (17.30 Uhr).