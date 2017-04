Sturms Legenden kehren in die "Gruabn" zurück

26.04.2017, 07:30 Uhr

Am 1. Mai sieht die ehemalige scharz-weiße Spielstätte ein Legendenmatch.

Mittlerweile ist es rund 20 Jahre her, dass der SK Sturm sein letztes Bewerbsspiel in der "Gruabn" absolviert hat. Einige Spieler werden am Staatsfeiertag wieder das ehrwürdige Grün betreten, wenn die Champions-League-Helden um Mario Haas, Markus Schopp und Günter Neukirchner im Rahmen des Legendentages (Beginn: 13 Uhr) gegen ein Crowdfunding-Team antreten. Organisiert wird das Event von der Initiative für den Erhalt der Gruabn-Holztribüne. Tagestickets um zehn Euro gibt’s in den Sturm-Fanshops Girardigasse und Stadionturm Liebenau sowie in der GSC-Kantine.