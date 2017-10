1.000 (Bewerbungen) und eine (lange) Nacht

11.10.2017, 15:30 Uhr

Am 20. November geht in der WKO erstmals die "Lange Nacht der Bewerbungen" über die Bühne.

60 Unternehmen, 300 Bewerber, 1.200 Bewerbungsgespräche, und das alles in einer Nacht. Dieses Projekt von Marketingexpertin Doria Pfob feiert am 20. November Premiere in Graz."Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolges. Daher suchen wir laufend weitere Talente. Mit dieser Veranstaltung kommt Bewegung in den herkömmlichen Bewerbungsprozess. Diese Idee ist zukunftsweisend", betont Saubermacher-Chef Hans Roth, der als Hauptsponsor der "Langen Nacht der Bewerbungen" fungiert. "Bewerber erfahren in dieser Nacht, wie sie zum Must have für Arbeitgeber werden", sagt Pfob.unter langenachtderbewerbung.com/